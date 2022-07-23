ЦСКА — «Сочи»: Медина открыл счет с передачи Карраскаля

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:0.

На 36-й минуте парагваец реализовал выход 1 на 1 с вратарем сочинцев Денисом Адамовым после передачи от Хорхе Карраскаля.

Медина забил первый гол в сезоне-2022/23 и второй в составе ЦСКА. Игра против «Сочи» стала для него 14-й за армейцев.