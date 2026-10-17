Источник: на экс-защитника «Рубина» Наваса завели дело в России из-за долга перед ФНС

Бывший капитан «Рубина» Сесар Навас задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 4 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным источника, Навас вместе с бывшим одноклубником Кристианом Нобоа открыл компанию «Н энд Н» для инвестиций в недвижимость в Татарстане. Фирма была зарегистрирована в декабре 2015 года, а в августе 2020-го ликвидирована как недействующее юридическое лицо.

Ранее в отношении испанца было возбуждено 20 судебных дел, которые впоследствии закрыли. Сейчас, по информации источника, ФНС вновь требует взыскать с Наваса 4 миллиона рублей. Telegram-канал утверждает, что в случае возвращения в Россию 46-летнему испанцу грозят взыскание имущества и ограничение на выезд из страны до погашения долга.

Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год и с 2017 по 2018 год. В составе казанцев он становился чемпионом России. Испанец завершил карьеру в 2018 году.

Никита Давыдов