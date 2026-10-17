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Источник: на экс-защитника «Рубина» Наваса завели дело в России из-за долга перед ФНС

Источник: на экс-защитника «Рубина» Наваса завели дело в России из-за долга перед ФНС

Бывший капитан «Рубина» Сесар Навас задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 4 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным источника, Навас вместе с бывшим одноклубником Кристианом Нобоа открыл компанию «Н энд Н» для инвестиций в недвижимость в Татарстане. Фирма была зарегистрирована в декабре 2015 года, а в августе 2020-го ликвидирована как недействующее юридическое лицо.

Ранее в отношении испанца было возбуждено 20 судебных дел, которые впоследствии закрыли. Сейчас, по информации источника, ФНС вновь требует взыскать с Наваса 4 миллиона рублей. Telegram-канал утверждает, что в случае возвращения в Россию 46-летнему испанцу грозят взыскание имущества и ограничение на выезд из страны до погашения долга.

Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год и с 2017 по 2018 год. В составе казанцев он становился чемпионом России. Испанец завершил карьеру в 2018 году.

Никита Давыдов

Источник: Mash на спорте
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Сесар Навас
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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