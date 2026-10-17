Погиб воевавший в рядах ВСУ бывший полузащитник «Зенита» Максимюк

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Роман Максимюк, служивший в рядах ВСУ, погиб, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на его жену.

Максимюк считался пропавшим без вести с января 2025 года. Он служил в 25-й бригаде ВСУ и пропал без вести в районе Красноармейска.

За свою карьеру Максимюк выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Волынь». В составе киевлян в 2000 году он стал чемпионом Украины и обладателем Кубка страны. С 1998 по 2002 год провел пять матчей за национальную сборную Украины.

Также Максимюк выступал за петербургский «Зенит» с 1998 по 1999 год. В составе клуба он провел 51 матч и забил 13 голов.

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