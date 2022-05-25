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«СКА-Хабаровск» — «Химки»: защитник хозяев Эммерсон открыл счет в матче

Защитник «СКА-Хабаровска» Эммерсон открыл счет в матче с «Химками»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» встречается с «Химками» в первом стыковом матче за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча проходит на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.

На 15-й минуте игры забитым мячом отметился защитник хозяев Эммерсон.

Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 12:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
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