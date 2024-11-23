ЦСКА — «Ростов»: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Ростов» по итогам первого тайма матча 16-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Келлвен, который отличился на 4-й минуте.

Армейцы нанесли 4 удара в створ ворот соперника, на счету ростовчан ни одного подобного удара.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.