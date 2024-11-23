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Сегодня, 15:05

ЦСКА — «Ростов»: армейцы ведут в счете после первого тайма

Алина Савинова
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ЦСКА обыгрывает «Ростов» по итогам первого тайма матча 16-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Келлвен, который отличился на 4-й минуте.

Армейцы нанесли 4 удара в створ ворот соперника, на счету ростовчан ни одного подобного удара.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 14:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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Спартак – Локомотив
 - : -
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 - : -
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