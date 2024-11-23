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Сегодня, 15:00

Семшов: «Ерохин — палочка-выручалочка «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» оценил игру «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«В начале сезона «Зенит» действовал более слаженно, потому что был более стабильный состав. Потом выбыл Глушенков, затем Вендел и Эракович. Немного не хватает команде стабильности состава», — сказал Семшов «СЭ».

Также тренер поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Оренбургом» (1:0).

«Наверное, в данной ситуации результат важнее, чем игра. Хотя если команда долго не будет показывать стабильную игру, станет тяжело набирать очки. За счет мастерства и класса «Зенит» сегодня победил, но никто не ожидал что это будет на последних секундах. Моменты были, но мяч не шел в ворота. А Ерохин — палочка-выручалочка «Зенита», — добавил Семшов.

После этого матча «Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, опередив «Краснодар», у которого матч в запасе, на два очка. «Оренбург» с 8 очками — на последней строчке.

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Рубин – Акрон
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Оренбург – Зенит
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Локомотив

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