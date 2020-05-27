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ЦСКА разрешили возобновить тренировки в Ватутиниках

12:44
Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон , Мариу Фернандес и Яка Бийол Мавис Чибота. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон , Мариу Фернандес и Яка Бийол Мавис Чибота. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», сегодня ЦСКА получил разрешение от столичных властей и Роспотребнадзора на начало тренировок в Ватутиниках — они находятся на территории Новой Москвы. Также органы власти санкционировали групповые занятия на базе в Удельной для «Зенита» — ранее футболисты работали индивидуально.

Таким образом, у всех клубов РПЛ сейчас есть официальный допуск для возобновления подготовки к рестарту сезона, который назначен на 21 июня. (Вячеслав Короткин)

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