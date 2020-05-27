ЦСКА разрешили возобновить тренировки в Ватутиниках

Как стало известно «СЭ», сегодня ЦСКА получил разрешение от столичных властей и Роспотребнадзора на начало тренировок в Ватутиниках — они находятся на территории Новой Москвы. Также органы власти санкционировали групповые занятия на базе в Удельной для «Зенита» — ранее футболисты работали индивидуально.

Таким образом, у всех клубов РПЛ сейчас есть официальный допуск для возобновления подготовки к рестарту сезона, который назначен на 21 июня. (Вячеслав Короткин)