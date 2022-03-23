ЦСКА проведет товарищеский матч с «Нижним Новгородом», сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча пройдет 26-го марта на стадионе «Октябрь» в Москве. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

После 22 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 24 баллами располагается на 11-й позиции.