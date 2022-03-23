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ЦСКА проведет товарищеский матч с «Нижним Новгородом»

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Нижним Новгородом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА проведет товарищеский матч с «Нижним Новгородом», сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча пройдет 26-го марта на стадионе «Октябрь» в Москве. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

После 22 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 24 баллами располагается на 11-й позиции.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5987
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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
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 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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