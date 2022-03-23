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Дмитрий Комбаров отреагировал на новость о травме вратаря «Спартака» Селихова

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров надеется, что травма вратаря Селихова несерьезная
Читать «СЭ» в

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о травме вратаря красно-белых Александра Селихова. Из-за нее он пропустит тренировочный сбор национальной команд.

«Когда получаешь травму, всегда обидно. Селихов за такое долгое количество времени первый раз попал в сборную и сразу травму получил. Я думаю, все равно ничего страшного, он с этим справится. Главное, чтобы травма была несерьезная. Восстановится, и все будет нормально», — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сегодня 27-летний футболист покинул расположение сборной России по решению медицинского штаба национальной команды. Селихов почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок.

В текущем сезоне Селихов провел 14 матчей за «Спартак» и пропустил 17 голов.

Александр Селихов
Дмитрий Комбаров
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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