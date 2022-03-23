Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что считает неправильной идею о введении моратория на вылет из Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Никакой мораторий на вылет не нужен. Играйте теми, кто есть! Должны выходить резервные игроки, которые играли от случая к случаю — не вижу в этом катастрофы. Не считаю уход иностранцев поводом для моратория.

Какие-то клубы окажутся не в равных условиях, потому что легионеры уехали не из всех команд, но такая ситуация. Неправильно так круто переламывать регламент по ходу чемпионата. Мне интересно посмотреть молодежь, игроков, которые редко играли — это их шанс. Пусть играют, бьются», — приводит «Чемпионат» слова Билялетдинова.

Вчера, 22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 команд. Сегодня на исполкоме РФС рассмотрят вопрос о возможном расширении чемпионата и моратории на вылет команд из премьер-лиги.