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Ринат Билялетдинов: «Никакой мораторий на вылет не нужен. Уход легионеров — не повод»

Ринат Билялетдинов считает неправильной идею введения моратория на вылет из РПЛ в этом сезоне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что считает неправильной идею о введении моратория на вылет из Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Никакой мораторий на вылет не нужен. Играйте теми, кто есть! Должны выходить резервные игроки, которые играли от случая к случаю — не вижу в этом катастрофы. Не считаю уход иностранцев поводом для моратория.
Какие-то клубы окажутся не в равных условиях, потому что легионеры уехали не из всех команд, но такая ситуация. Неправильно так круто переламывать регламент по ходу чемпионата. Мне интересно посмотреть молодежь, игроков, которые редко играли — это их шанс. Пусть играют, бьются», — приводит «Чемпионат» слова Билялетдинова.

Вчера, 22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за расширение лиги с 16 до 18 команд. Сегодня на исполкоме РФС рассмотрят вопрос о возможном расширении чемпионата и моратории на вылет команд из премьер-лиги.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4643927-bilyaletdinov-uhod-legionerov-ne-povod-dlya-moratoriya-na-vylet-igrajte-temi-kto-est.html
Ринат Билялетдинов
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3
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4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
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14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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