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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

12:27
Логотип ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
Логотип ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи с «Уфой» и «Зенитом», сообщает официальный Twitter клуба.

— Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» приостановлен, — говорится в сообщении. — Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом Мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий.

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