ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

ЦСКА приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи с «Уфой» и «Зенитом», сообщает официальный Twitter клуба.

Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи #ЦСКА с Уфой и Зенитом приостановлена



Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом Мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий pic.twitter.com/txMspVoary — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 11, 2020

— Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» приостановлен, — говорится в сообщении. — Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом Мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий.