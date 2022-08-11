Источник: ЦСКА примет решение о будущем Адольфо Гайча на следующей неделе

ЦСКА примет решение о будущем Адольфо Гайча на следующей неделе

ЦСКА пока не принял решения о будущем нападающего Адольфо Гайча, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб определится с судьбой 23-летнего аргентинца на следующей неделе.

Отмечается, что тренерский штаб армейцев может попросит сохранить нападающего.

При этом красно-синие имеют несколько хороших предложений по Гайчу.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Гайч не принял участия ни в одном матче за ЦСКА. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.