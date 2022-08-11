Игнатов не считает Зиньковского своим прямым конкурентом в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» высказался о переходе Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский клуб.

— Правильно понимаю, что теперь твой главный конкурент — Антон Зиньковский?

— Дело в том, что мы играем по очень гибкой схеме, в которой любой человек из группы атаки может выйти на фланге, «десяткой» или в центре нападения. Поэтому не скажу, что Зиньковский — мой прямой конкурент.

— Как тебе его трансфер из «Крыльев»?

— Хороший парень, мы быстро нашли общий язык. Видно, что он с классной футбольной школой: отличные технические данные, легко обыгрывает один в один, может идеально отдать любую передачу. Что подтверждает его статистика по ассистам в прошлом сезоне. Уверен, он поможет «Спартаку».