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Первый тренер Зобнина поделился мнением об эпизоде во время матча «Спартака» с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина Сергей Духовников поделился мнением по поводу эпизода, произошедшего в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Рома ожидал того же от соперника. По моральным принципам поступил нормально, а по факту, конечно, неправильно. Надо было выбить мяч в аут. Рома думал, что соперник остановится, если травму получил игрок. Видимо, травма была несерьезной. Не могу комментировать слова Ромы в адрес Гайича. Сделал — сделал. Ничего страшного. Сыграли же — нормально все.

Человечный ли поступок? По игре Зобнин думал, что соперник ответит взаимностью. Понимаете, у Ромы характер такой — он хотел только лучше сделать. Вот в чем проблема. А там другие правила", — цитирует Духовникова Sport24.

Напомним, что Зобнин перед первым забитым голом в матче ЦСКА — «Спартак» увидел лежащего Хорхе Карраскаля на поле и демонстративно поднял руки, пытаясь остановить игру.

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-17-pervyy-trener-zobnina-roma-postupil-nepravilno-nado-bylo-vybit-myach-v-aut
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