ЦСКА продлил контракты с Багринцевым, Ермаковым и Пестовым
ЦСКА подписал контракты с несколькими игроками молодежной команды.
Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашения продлили Эдуард Багринцев, Никита Ермаков и Макар Пестов, а также игроки юношеской футбольной лиги Егор Бесаев, Александр Вакулич и Дмитрий Калайда.
Также первые контракты с клубом подписали Степан Евсютин, Алексей Сливин и Алекс Станисавлевич.
В ЦСКА отметили, что работа по оформлению контрактов с молодыми игроками продолжается и в ближайшее время будут анансированы еще несколько соглашений.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6839
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|19:00
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Сочи – Н. Новгород
|- : -
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|14:00
|
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|- : -
|14.05
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|
Локомотив – Динамо
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|14.05
|16:30
|
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|- : -
|14.05
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|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
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Уфа
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|
|
Дмитрий Полоз
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|13
|
|
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Сочи
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|П
|
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Крылья Советов
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|
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Зенит
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|
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