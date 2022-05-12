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ЦСКА продлил контракты с Багринцевым, Ермаковым и Пестовым

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА подписал контракты с несколькими игроками молодежной команды.

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашения продлили Эдуард Багринцев, Никита Ермаков и Макар Пестов, а также игроки юношеской футбольной лиги Егор Бесаев, Александр Вакулич и Дмитрий Калайда.

Также первые контракты с клубом подписали Степан Евсютин, Алексей Сливин и Алекс Станисавлевич.

В ЦСКА отметили, что работа по оформлению контрактов с молодыми игроками продолжается и в ближайшее время будут анансированы еще несколько соглашений.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6839
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