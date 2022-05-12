Тренер «Химок» Денис Попов рассказал об уходе иностранных игроков из клуба.

«Рассчитывали на всех игроков, — приводит слова Попова Sport24. — Тем более, они (новички Виана и Дидье Ламкель Зе — прим. «СЭ») у нас два матча играли в старте. Перед их уходом разговаривали с ними. Изначально обещали, что останутся. Потом изменили решение, ничего толком не объяснив. Вкратце объяснили ситуацию: «Нам надо ехать домой, у нас там семьи».

Тренер также ответил, не пытался ли подмосковный клуб удержать иностранцев.

«Разговаривали, спрашивали: «А что вам мешает? Раньше же играли». Те даже слушать не стали», — сказал он.

После 28 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.