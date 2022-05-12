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Тренер «Химок» Попов — об уходе легионеров: «Обещали, что останутся. Потом изменили решение, ничего не объяснив»

Тренер «Химок» Попов рассказал об уходе иностранных игроков из клуба
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер «Химок» Денис Попов рассказал об уходе иностранных игроков из клуба.

«Рассчитывали на всех игроков, — приводит слова Попова Sport24. — Тем более, они (новички Виана и Дидье Ламкель Зе — прим. «СЭ») у нас два матча играли в старте. Перед их уходом разговаривали с ними. Изначально обещали, что останутся. Потом изменили решение, ничего толком не объяснив. Вкратце объяснили ситуацию: «Нам надо ехать домой, у нас там семьи».

Тренер также ответил, не пытался ли подмосковный клуб удержать иностранцев.

«Разговаривали, спрашивали: «А что вам мешает? Раньше же играли». Те даже слушать не стали», — сказал он.

После 28 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-12-trener-khimok-popov-ob-ukhode-legionerov-obeshchali-chto-vernutsya-potom-izmenili-resheniye-nichego-ne-obyasniv
Денис Попов
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