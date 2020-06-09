ЦСКА отложил идею с подписанием Вагнера на неопределенное время

Нападающий Вагнер Лав в ближайшее время не перейдет в ЦСКА, сообщает РБК. Москвичи отказались от этой идеи. Причина — невозможность дозаявить игрока на текущий сезон, который возобновится 19 июня.

На исполкоме РФС никто, в том числе президент ЦСКА Евгений Гинер, не поднимали тему дозаявки свободных агентов для доигровки сезона чемпионата России.

В июне форвард расторг соглашение с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента. В бразильском клубе Лав выступал с 2019 по 2020 год. На его счету 14 голов в 72 матчах за клуб.

Вагнер уже в третий раз может прийти в ЦСКА. Он играл за красно-синих с 2004 по 2012 год и вернулся в команду в 2013-м. В России бразилец добился наибольших успехов в карьере. В 2005 году в составе армейцев он завоевал Кубок УЕФА. Также на его счету три победы в чемпионате России и шесть — в кубке страны.