Источник: Герартс — кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Бельгийский специалист Карел Герартс — один из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.

43-летний Герартс в настоящее время не связан контрактом с футбольными клубами и является свободным агентом. Последним местом его работы был немецкий клуб «Шальке». До этого специалист тренировал бельгийский «Юнион».

Сербский тренер Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА. По сообщениям СМИ, он сам выплатил компенсацию за расторжение контракта, чтобы перейти в греческий клуб АЕК, где ему предложили более выгодные условия работы.

В прошедшем сезоне под руководством Николича ЦСКА завоевал Кубок России и занял третье место в РПЛ.