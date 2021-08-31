В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном переходе Крала в «Вест Хэм»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе на правах аренды полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм». Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Клуб имеет предложения по трудоустройству некоторых футболистов. Тот вариант, о котором вы сказали, существует как одна из опций, хотя детали отличаются. Но в любом случае официально мы обо всем сообщим на своих ресурсах», — сказал Зеленов «СЭ».

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на его счету семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.