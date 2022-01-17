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Сегодня, 14:22

Ринат Билялетдинов о Смолове: «Если посмотреть на еврокубки, то можно сказать, что футболист не того уровня»

Иван Шитик
Корреспондент

Экс-тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов не считает большой потерей для железнодорожников уход Федора Смолова в «Динамо».

«Смолов не так давно был лидером команды, казалось, что он нашел свое место. Но если посмотреть на еврокубки, то можно сказать, что футболист не того уровня. Может, он уже тогда берег себя для «Динамо»? Но не исключаю, что какой-то естественный спад.

Не будут же просто так расставаться с хорошим, опытным нападающим, обладающим бомбардирскими качествами. Значит, что-то там имело место еще в данном переходе. Теперь только время покажет, впишется ли Федор в схему «Динамо», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Он будет выступать под 40-м номером.

Источник: https://betonmobile.ru/
Ринат Билялетдинов
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