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Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Брюгге»

19:31
Адольфо Гайч. Фото Instagram
Адольфо Гайч. Фото Instagram
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Бельгии. На 22-летнего аргентинца претендует «Брюгге», сообщает Voetbal 24.

У футболисту есть также интерес со стороны аргентинских «Бока Хуниорс» и «Расинга», но он хотел бы остаться в Европе.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, а в январе 2021-го игрока арендовал «Беневенто». В минувшем сезоне форвард провел 15 матчей в серии А и забил 2 гола. Также Гайч забил гол в 18 матчах за ЦСКА.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора
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