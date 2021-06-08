Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Брюгге»
19:31
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Бельгии. На 22-летнего аргентинца претендует «Брюгге», сообщает Voetbal 24.
У футболисту есть также интерес со стороны аргентинских «Бока Хуниорс» и «Расинга», но он хотел бы остаться в Европе.
Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, а в январе 2021-го игрока арендовал «Беневенто». В минувшем сезоне форвард провел 15 матчей в серии А и забил 2 гола. Также Гайч забил гол в 18 матчах за ЦСКА.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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