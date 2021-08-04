В Италии сообщают, что «Милан» может сделать новое предложение «Зениту» по Влашичу

«Милан» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Зениту» Николе Влашичу, сообщает Milan News со ссылкой на Sport Mediaset.

Все зависит от ситуации с хавбеком «Милана» Йенсом Хауге. 21-летний норвежец близок к переходу в «Айнтрахт», который предложил за игрока 12 миллионов евро.

«Россонери» намерены использовать эту сумму и сделать предложение ЦСКА в размере 25 миллионов евро по трансферу Влашича. Утверждается, что именно такую сумму за игрока уже предложил «Зенит».

Напомним, что Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, куда он перебрался на правах аренды из английского «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил контракт игрока.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.