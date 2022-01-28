Гончаренко рассказал, как советовал Моуринью взять Смолова в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко вспомнил, как главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью интересовался нападающим сборной России Федором Смоловым.

«Перед матчем с «МЮ» ко мне подходит Моуринью и начинает на английском спрашивать: «Слушай, а Федя Смолов подойдет к нам в команду?» И я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ни хрена не понял, но кивал головой. Я сказал: «Конечно, подойдет, берите», — сказал Гончаренко.