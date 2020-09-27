ЦСКА — «Локомотив»: Смолов открыл счет в матче
19:46
Форвард «Локомотива» Федор Смолов забил гол в ворота ЦСКА на 45-й минуте матча 9-го тура Тинькофф РПЛ.
Полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук прострелил в центр штрафной площади красно-синих, где 30-летний Смолов отправил мяч в сетку ворот ЦСКА.
Для нападающего этот забитый мяч стал третьим в текущем сезоне чемпионата России.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи