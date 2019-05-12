ЦСКА лишился шансов на серебро и прямой выход в группу Лигу чемпионов

После поражения от "Зенита" в гостевом матче 28-го тура премьер-лиги (1:3) ЦСКА не сможет по итогам сезона подняться выше третьего места. Команда Виктора Гончаренко лишилась даже теоретических шансов обойти "Локомотив" в споре за серебро и прямое участие в групповом турнире Лиги чемпионов.

У ЦСКА – 45 очков после 28 туров, у "Локомотив" – 52, а у досрочно выигравшего чемпионат "Зенита" – 61. Третье место занимает "Краснодар" – 50 очков, который имеет преимущество над армейцами по личным встречам (две победы – 2:1 в гостях и 2:0 на своем поле). На четвертой строчке с 46 очками – "Спартак". 45 баллов, так же как и ЦСКА, набрал "Арсенал".

Все расклады для претендентов на Лигу чемпионов – здесь.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр