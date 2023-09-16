Гол Чалова в меньшинстве спас ЦСКА от поражения в матче с «Крыльями Советов»

ЦСКА дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура чемпионата России — 2:2.

Гости открыли счет уже на второй минуте: отличился защитник Николай Рассказов. На 22-й минуте самарцы удвоили преимущество, благодаря голу полузащитника Никиты Салтыкова. На 32-й минуте ЦСКА отыграл один мяч. Форвард красно-синих Антон Заболотный реализовал пенальти.

Во втором тайме на 61-й минуте защитник армейцев Виллиан Роша получил вторую желтую карточку в игре и оставил команду в меньшинстве.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов спас свой клуб от поражения, забив на 75-й минуте. На 90+1-й минуте защитник «Крыльев» Александр Солдатенков получил красную карточку.

ЦСКА третий матч подряд сыграл вничью. Команда с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» находятся на второй строчке (15 очков).