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ЦСКА — «Краснодар»: Марио Фернандес выйдет в стартовом составе

18:17
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ЦСКА примет «Краснодар» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Эджуке, Чалов.

Запасные: Памазун, Щенников, Карпов, Фукс, Ахметов, Сигурдссон, Бохинен, Рондон, Яковлев, Шкурин.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Газинский, Олссон, Вилена, Ионов, Классон, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Чернов, Сокроин, Камболов, Стоцкий, Ари, Макаров, Сулейманов.

ЦСКА — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры