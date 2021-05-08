ЦСКА — «Краснодар»: Марио Фернандес выйдет в стартовом составе
ЦСКА примет «Краснодар» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Марио Фернандес, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Эджуке, Чалов.
Запасные: Памазун, Щенников, Карпов, Фукс, Ахметов, Сигурдссон, Бохинен, Рондон, Яковлев, Шкурин.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Кайо, Мартынович, Газинский, Олссон, Вилена, Ионов, Классон, Вандерсон, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Чернов, Сокроин, Камболов, Стоцкий, Ари, Макаров, Сулейманов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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