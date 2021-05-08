«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ
«Локомотив» и «Динамо» не открыли счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0. На 73-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Иван Ордец.
Железнодорожники обошли «Спартак» и вышли на второе место в турнирной таблице — у обеих команд по 53 очка, но красно-зеленые выше по результатам личных встреч (2:0, 1:2).
«Динамо» (47 очков, седьмое место) не смогло забить в третьей игре подряд.
Встреча проходила в Химках из-за дисквалификации стадиона «Локомотива».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:0
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