Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

18:23
Теги:

«Локомотив» и «Динамо» не открыли счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0. На 73-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Иван Ордец.

Железнодорожники обошли «Спартак» и вышли на второе место в турнирной таблице — у обеих команд по 53 очка, но красно-зеленые выше по результатам личных встреч (2:0, 1:2).

«Динамо» (47 очков, седьмое место) не смогло забить в третьей игре подряд.

Встреча проходила в Химках из-за дисквалификации стадиона «Локомотива».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:0

Локомотив — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19669
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Ее бросил Авербух, а она его обыграла на Олимпиаде за Францию. История Марины Анисиной
Видео: какие мучения испытывал Владимир Качан перед смертью
В Совфеде рассказали о возможном сокращении трудовых часов в рабочей неделе
В ресторане подруги Ефремова устроили скандальную вечеринку к 9 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры