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Выпуск совместного видеопроекта «СЭ» и «Спартака», посвященный Дню Победы

18:15

Второй выпуск совместного проекта «СЭ» и ФК «Спартак-Москва» посвящен Великой Отечественной войне.

Мы расскажем об отмененном матче красно-белых в Ленинграде, который должен был состояться 22 июня 1941 года; о футбольных турнирах в военные годы; о польских футболистах, которые стали первыми спартаковцами, принявшими участие в чемпионатах мира; о легендарном вратаре Владиславе Жмелькове, который прошел всю войну и дошел до Берлина; о знаменитом матче на руинах Сталинграда и многом другом.

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