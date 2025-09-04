Источник: «Фенербахче» может отказать в трансфере Джику в «Спартак»

Трансфер защитника «Фенербахче» Александера Джику в «Спартак» оказался под угрозой срыва, сообщил журналист Серджан Хамзаоглу в соцсети X.

По данным источника, «Фенербахче» не отправляет российскому клубу документы для перехода 31-летнего турка. При этом игрок уже готов подписать контракт, ранее он прошел медицинский осмотр.

Сейчас в турецком клубе рассматривают вариант сохранения игрока в составе.

Ранее издание Fotomac сообщило, что московский клуб был готов предложить за трансфер защитника пять миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Джику в 38 матчах за турок забил 1 гол. Его контракт с «Фенербахче» действует до 30 июня 2026 года.

Также Джику играл за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.