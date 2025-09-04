Глебов: «Если ты Игорь Акинфеев — говори, что я плохой. Он и Пьянич — это кумиры»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал об отношениях с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

— Акинфеев — зануда, как Кучаев?

— До меня Игорю просто было далеко. Может, и кричал — но до меня не доносилось. Акинфеев и Пьянич — особенный для меня уровень. Кумиры. Если ты Игорь Акинфеев — говори, что я плохой, да что хочешь.

Сейчас мы с Акинфеевым общаемся спокойно — но разница в возрасте все же почти в два раза, и она ощущается. Мы с Кисляком к Акинфееву обращаемся «Игорь Владимирович» — даже в игре, — приводит слова Глебова Sport24.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.