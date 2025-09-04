Глебов: «Если ты Игорь Акинфеев — говори, что я плохой. Он и Пьянич — это кумиры»
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал об отношениях с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.
— Акинфеев — зануда, как Кучаев?
— До меня Игорю просто было далеко. Может, и кричал — но до меня не доносилось. Акинфеев и Пьянич — особенный для меня уровень. Кумиры. Если ты Игорь Акинфеев — говори, что я плохой, да что хочешь.
Сейчас мы с Акинфеевым общаемся спокойно — но разница в возрасте все же почти в два раза, и она ощущается. Мы с Кисляком к Акинфееву обращаемся «Игорь Владимирович» — даже в игре, — приводит слова Глебова Sport24.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Sport24
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|
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|6
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|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
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|9
|6
|0
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|
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|
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|
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|8
|
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|1
|5
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|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|1
|2
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|10-22
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|
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
|3
|
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Илья Рожков
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|1
|2
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ЦСКА
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|1
|1
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