ЦСКА и «Спартак» претендуют на капитана «Маккаби» из Хайфы

ЦСКА интересуется полузащитником и капитаном «Маккаби» из Хайфы Нетой Лави, сообщает Sport5.co.il.

Московский клуб может подписать 26-летнего футболиста зимой. Контракт игрока с «Маккаби» действует до конца июня 2023 года, с января он сможет вести переговоры с другими командами. Также на хавбека претендует «Спартак».

Армейцы уже пытались подписать Лави около 2 лет назад, однако тогда «Маккаби» не согласился продавать полузащитника.

Нета Лави — воспитанник «Маккаби», в сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями. Также у на его счету 10 игр в составе сборной Израиля за всю карьеру.

(Эли Швидлер)