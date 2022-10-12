Соломатин объяснил, почему Соболев на данный момент выглядит лучше Чалова

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о лидерах «Спартака» и ЦСКА перед московским дерби в рамках 13-го тура РПЛ.

«Соболев сейчас выглядит лучше Чалова только с точки зрения того, что у него летят мячи в ворота, а у Федора нет. Если бы Чалов бил чуть чаще в сторону, то было бы больше голов. Сейчас они одни из главных нападающих в нашем футболе.

Если сравнивать Промеса и Карраскаля, то Квинси уже не первый сезон доказывает свой высокий уровень. Хорхе играет только второй сезон в России, но уже заслужил вызов в сборную. Будущие вызовы Карраскаля в сборную Колумбии будут стимулом для того, чтобы показать свой лучший футбол в дерби», — приводит Metaratings.ru слова Соломатина.

Встреча «Спартака» с ЦСКА пройдет 16 октября. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

После 12 туров красно-белые»занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Армейцы, набрав на одно очко меньше, расположились на 4-й строчке.