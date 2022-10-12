Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

12 октября, 12:00

Соломатин рассказал, чего ждет от матча ЦСКА — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Дерби — абсолютно непредсказуемая игра, но я, как болельщик ЦСКА, скажу, что верю в армейцев и жду победы над «Спартаком». Да, у красно-синих страдает реализация и в матче с «Динамо» они много не забили, но надеюсь, что в игре с красно-белыми все будет наоборот.
«Спартак» все свои мячи забил «Крыльям», а ЦСКА не забил «Динамо» то, что должен был. Надеюсь, что те голы, которые армейцы не отправили в сетку ворот в матче с бело-голубыми забьют в игре со «Спартаком». Не знаю, будет ли это дерби одним из самых интересных за последнее время, но этого нельзя исключать», — приводит Metaratings слова Соломатина.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/andrey-solomatin-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-tsska-spartak-1382955/
Андрей Соломатин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова
Кузьмичев объяснил, какой вектор развития должен выбрать «Локомотив»
Кузьмичев — о «Локомотиве»: «Хуже уже не будет. Игроки сами способны мобилизоваться и обыграть «Торпедо»
Широков: «Соболев стал стабильнее по сравнению с прошлым годом»
Баженов — о травме полузащитника «Спартака» Умярова: «Это не ключевая потеря»
В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Умяров может пропустить матч с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА и «Спартак» претендуют на капитана «Маккаби» из Хайфы

Павлюченко — о рекорде Промеса: «Теперь он спокойно может ехать играть в Англию!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости