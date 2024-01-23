Дмитрий Гафин назначен председателем совета директоров «Динамо»

Юрий Соловьев принял решение покинуть пост председателя совета директоров «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новым председателем назначен Дмитрий Гафин, который ранее являлся членом совета директоров и советником председателя.

Соловьев возглавлял совет директоров «Динамо» с июля 2019 года. За этот период клуб завоевал бронзу чемпионата России и играл в финале Кубка России.

«Динамо» в текущем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 матчах. Также бело-голубые вышли в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первом матче они обыграли «Зенит» со счетом 1:0, ответная игра состоится 12 марта на «Газпром Арене».