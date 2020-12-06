ЦСКА — «Химки»: правильно ли засчитан гол гостей?
20:18
На 47-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Химки» арбитр Кирилл Левников правильно не остановил игру после единоборства Ильи Кухарчука с Георгием Щенниковым. В итоге гости сравняли счет.
Видеоассистенты Павел Шадыханов и Тихон Калугин провели проверку и не стали вмешиваться в действия судьи. Гол был засчитан.
Кухарчук действительно не фолил: он положил руки на спину Щенникова, но не толкнул соперника и не задержал его. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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