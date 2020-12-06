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ЦСКА — «Химки»: правильно ли засчитан гол гостей?

20:18
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На 47-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Химки» арбитр Кирилл Левников правильно не остановил игру после единоборства Ильи Кухарчука с Георгием Щенниковым. В итоге гости сравняли счет.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Тихон Калугин провели проверку и не стали вмешиваться в действия судьи. Гол был засчитан.

Кухарчук действительно не фолил: он положил руки на спину Щенникова, но не толкнул соперника и не задержал его. (Александр Бобров)

ЦСКА — Химки

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