На 47-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Химки» арбитр Кирилл Левников правильно не остановил игру после единоборства Ильи Кухарчука с Георгием Щенниковым. В итоге гости сравняли счет.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Тихон Калугин провели проверку и не стали вмешиваться в действия судьи. Гол был засчитан.

Кухарчук действительно не фолил: он положил руки на спину Щенникова, но не толкнул соперника и не задержал его. (Александр Бобров)