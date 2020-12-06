Овчинников похвалил Шкурина за игру в матче с «Химками»
21:39
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России с «Химками» (2:2) похвалил нападающего команды Илью Шкурина. Белорус забил один из мячей в этой игре.
— Снова забил Илья Шкурин, вышедший в стартовом составе. Удивлены ли его выходом? Заслужил ли место в старте?
— Он заслужил своей работе выход в сегодняшнем матче, — сказал Овчинников. — Его кондиции позволяют двигаться все 90 минут. Я просил его быть активным, а эпизод он свой найдет. Своей игрой он дал основание рассчитывать на него как на игрока стартового состава.
(Константин Колмаков)
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