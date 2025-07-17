В «Локомотиве» заявили об отказе продавать Пиняева

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника Сергея Пиняева в ЦСКА.

«Действительно, ЦСКА обращался в «Локомотив» по возможному переходу Сергея Пиняева. В свою очередь, мы направили в адрес армейцев официальный отказ на их предложение. В настоящее время «Локомотив» не рассматривает продажу Пиняева», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 20-летнего форварда 8 миллионов евро.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.