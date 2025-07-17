В «Локомотиве» заявили об отказе продавать Пиняева
В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника Сергея Пиняева в ЦСКА.
«Действительно, ЦСКА обращался в «Локомотив» по возможному переходу Сергея Пиняева. В свою очередь, мы направили в адрес армейцев официальный отказ на их предложение. В настоящее время «Локомотив» не рассматривает продажу Пиняева», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 20-летнего форварда 8 миллионов евро.
Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|
2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|
3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|
4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|
11
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|
12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|
13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|
14
|Динамо Мх
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|
15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|
16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|10.05
|12:30
|Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|10.05
|15:00
|Зенит – Сочи
|- : -
|10.05
|17:15
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|10.05
|19:30
|Локомотив – Балтика
|- : -
|11.05
|13:00
|Акрон – Ростов
|- : -
|11.05
|15:15
|Пари НН – ЦСКА
|- : -
|11.05
|17:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|11.05
|20:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|24
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|26
|1
|3
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|26
|1
|2
Новости