ЦСКА гарантировал себе место в еврокубках. И установил рекорд

ЦСКА гарантировал себе участие в европейских клубных турнирах в сезоне-2020/21. Это стало ясно в 27-м туре РПЛ с учетом результатов сыгранных матчей.

С какой стадии стартуют красно-синие, а также какого конкретно турнира — Лиги чемпионов или Лиги Европы — определится по итогам заключительных матчей сезона.

ЦСКА выступит в Европе уже в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов.

За всю историю с учетом советского периода это будет 27-е участие армейцев в еврокубках.