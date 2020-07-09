ЦСКА гарантировал себе место в еврокубках. И установил рекорд
9 июля 2020, 20:16
ЦСКА гарантировал себе участие в европейских клубных турнирах в сезоне-2020/21. Это стало ясно в 27-м туре РПЛ с учетом результатов сыгранных матчей.
С какой стадии стартуют красно-синие, а также какого конкретно турнира — Лиги чемпионов или Лиги Европы — определится по итогам заключительных матчей сезона.
ЦСКА выступит в Европе уже в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов.
За всю историю с учетом советского периода это будет 27-е участие армейцев в еврокубках.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-v-19y-raz-podryad-sygraet-v-evrokubkakh/
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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