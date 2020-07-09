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ЦСКА гарантировал себе место в еврокубках. И установил рекорд

9 июля 2020, 20:16
ЦСКА пробился в еврокубки. Фото ПФК ЦСКА.
ЦСКА пробился в еврокубки. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА гарантировал себе участие в европейских клубных турнирах в сезоне-2020/21. Это стало ясно в 27-м туре РПЛ с учетом результатов сыгранных матчей.

С какой стадии стартуют красно-синие, а также какого конкретно турнира — Лиги чемпионов или Лиги Европы — определится по итогам заключительных матчей сезона.

ЦСКА выступит в Европе уже в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов.

За всю историю с учетом советского периода это будет 27-е участие армейцев в еврокубках.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-v-19y-raz-podryad-sygraet-v-evrokubkakh/

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