Уваров — о поражении от минского «Динамо» 0:7: «Год назад узнал, что была сдача»
Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах его команда в ноябре 1982-го проиграла дома минскому «Динамо» 0:7:
— Может, помните — московское «Динамо» в 1982-м проиграло минскому 0:7. В Москве.
— Разумеется.
— Знаете, когда я выяснил, что матч сдали?
— Когда же?
— Год назад. Мне сказали с таким удивлением: «А ты что, не в курсе?»
— Даже мы узнали раньше вас.
— Я помню предысторию. К нам приехали из МГС «Динамо». Говорят: «Давайте поможем Минску, все-таки одноклубники...»
— Чтобы Киев не стал чемпионом?
— По-моему, нам что-то говорилось про «Спартак». Но не важно! Я сразу произнес: «Ребята, в этих играх не участвую, сам себе забрасывать не буду». Всегда так считал. Потому и чист.
— А дальше?
— Был у нас Саша Головня. Родом из Минска. Говорит: «Я буду биться!» Никто слова в ответ не сказал. Я так и принял — биться значит биться. Ушел, настраивался, играл... Больше, правда, не играл, а на табло смотрел: когда этот кошмар закончится?
— Что было после матча?
— Ко мне подошел Лев Иванович Яшин. Похлопал по плечу: «Коллега, бывают и такие дни». Когда годы спустя узнал, что сдавали, я одурел!
— Наверняка стали вычислять по памяти. Поняли — кто?
— Да я в трауре был. А после вычислять не хотелось. Кто сдавал — пусть останется на его совести.
— Александр Новиков говорил нам про тот матч: «Тренер Соловьев усадил всю основу, кроме меня да Головни. Остальные — молодежь».
— У нас команда обновлялась, так что на молодых не спишешь.
— Головня действительно бился?
— Я ж не слежу, кто там бьется, кто нет! Был уверен, что получили 0:7 по делу. В жизни бы не подумал про сдачу.
Минчане нас та-а-к возили! Устроили сумасшедшую карусель. Пудышев все кричал: «Каблук, каблук!» Это значит, пяткой ему сбрасывай.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1