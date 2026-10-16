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Уваров — о поражении от минского «Динамо» 0:7: «Год назад узнал, что была сдача»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах его команда в ноябре 1982-го проиграла дома минскому «Динамо» 0:7:

— Может, помните — московское «Динамо» в 1982-м проиграло минскому 0:7. В Москве.

— Разумеется.

— Знаете, когда я выяснил, что матч сдали?

— Когда же?

— Год назад. Мне сказали с таким удивлением: «А ты что, не в курсе?»

— Даже мы узнали раньше вас.

— Я помню предысторию. К нам приехали из МГС «Динамо». Говорят: «Давайте поможем Минску, все-таки одноклубники...»

— Чтобы Киев не стал чемпионом?

— По-моему, нам что-то говорилось про «Спартак». Но не важно! Я сразу произнес: «Ребята, в этих играх не участвую, сам себе забрасывать не буду». Всегда так считал. Потому и чист.

— А дальше?

— Был у нас Саша Головня. Родом из Минска. Говорит: «Я буду биться!» Никто слова в ответ не сказал. Я так и принял — биться значит биться. Ушел, настраивался, играл... Больше, правда, не играл, а на табло смотрел: когда этот кошмар закончится?

— Что было после матча?

— Ко мне подошел Лев Иванович Яшин. Похлопал по плечу: «Коллега, бывают и такие дни». Когда годы спустя узнал, что сдавали, я одурел!

— Наверняка стали вычислять по памяти. Поняли — кто?

— Да я в трауре был. А после вычислять не хотелось. Кто сдавал — пусть останется на его совести.

— Александр Новиков говорил нам про тот матч: «Тренер Соловьев усадил всю основу, кроме меня да Головни. Остальные — молодежь».

— У нас команда обновлялась, так что на молодых не спишешь.

— Головня действительно бился?

— Я ж не слежу, кто там бьется, кто нет! Был уверен, что получили 0:7 по делу. В жизни бы не подумал про сдачу.

Минчане нас та-а-к возили! Устроили сумасшедшую карусель. Пудышев все кричал: «Каблук, каблук!» Это значит, пяткой ему сбрасывай.

Александр Уваров.Александр Уваров: «Бышовец — единственный тренер, которого ненавижу»
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Александр Уваров
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
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 8
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 6
П
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Спартак

 4
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 8 1 3
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