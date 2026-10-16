Уваров — о поражении от минского «Динамо» 0:7: «Год назад узнал, что была сдача»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах его команда в ноябре 1982-го проиграла дома минскому «Динамо» 0:7:

— Может, помните — московское «Динамо» в 1982-м проиграло минскому 0:7. В Москве.

— Разумеется.

— Знаете, когда я выяснил, что матч сдали?

— Когда же?

— Год назад. Мне сказали с таким удивлением: «А ты что, не в курсе?»

— Даже мы узнали раньше вас.

— Я помню предысторию. К нам приехали из МГС «Динамо». Говорят: «Давайте поможем Минску, все-таки одноклубники...»

— Чтобы Киев не стал чемпионом?

— По-моему, нам что-то говорилось про «Спартак». Но не важно! Я сразу произнес: «Ребята, в этих играх не участвую, сам себе забрасывать не буду». Всегда так считал. Потому и чист.

— А дальше?

— Был у нас Саша Головня. Родом из Минска. Говорит: «Я буду биться!» Никто слова в ответ не сказал. Я так и принял — биться значит биться. Ушел, настраивался, играл... Больше, правда, не играл, а на табло смотрел: когда этот кошмар закончится?

— Что было после матча?

— Ко мне подошел Лев Иванович Яшин. Похлопал по плечу: «Коллега, бывают и такие дни». Когда годы спустя узнал, что сдавали, я одурел!

— Наверняка стали вычислять по памяти. Поняли — кто?

— Да я в трауре был. А после вычислять не хотелось. Кто сдавал — пусть останется на его совести.

— Александр Новиков говорил нам про тот матч: «Тренер Соловьев усадил всю основу, кроме меня да Головни. Остальные — молодежь».

— У нас команда обновлялась, так что на молодых не спишешь.

— Головня действительно бился?

— Я ж не слежу, кто там бьется, кто нет! Был уверен, что получили 0:7 по делу. В жизни бы не подумал про сдачу.

Минчане нас та-а-к возили! Устроили сумасшедшую карусель. Пудышев все кричал: «Каблук, каблук!» Это значит, пяткой ему сбрасывай.