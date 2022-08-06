ЦСКА — «Факел»: армейцы забили 2 гола за 2 минуты и вышли вперед

ЦСКА вышел вперед в матче 4-го тура против «Факела» — 3:1.

На 70-й минуте полузащитник армейцев Хесус Медина реализовал пенальти, а через 2 минуты парагваец отдал голевую передачу Федору Чалову, который забил третий гол красно-синих в матче.

Медина забил третий гол в сезоне-2022/23, у Чалова второй мяч в нынешнем сезоне.