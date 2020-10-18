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ЦСКА — «Динамо»: видеотрансляция матча чемпионата России

14:30
ЦСКА - &quot;Динамо&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
ЦСКА - &quot;Динамо&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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В воскресенье, 18 октября, состоится матч 11-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Следить за матчем ЦСКА — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Динамо»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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