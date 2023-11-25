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Сегодня, 16:26

ЦСКА — «Динамо»: Чалов и Тюкавин сыграют с первых минут, Карраскаль остался на скамейке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Запасные: Тороп, Набабкин, Агапов, Лукин, Рядно, Ермаков, Глебов, Кисляк, Давила.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Бителло, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Купцов, Зайдензаль, Лепский, Шагиахметов, Лесовой, Гагнидзе, Карраскаль, Нгамале, Гладышев, Зазвонкин, Чупаев.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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