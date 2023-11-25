ЦСКА — «Динамо»: Чалов и Тюкавин сыграют с первых минут, Карраскаль остался на скамейке

ЦСКА и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Запасные: Тороп, Набабкин, Агапов, Лукин, Рядно, Ермаков, Глебов, Кисляк, Давила.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Бителло, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Купцов, Зайдензаль, Лепский, Шагиахметов, Лесовой, Гагнидзе, Карраскаль, Нгамале, Гладышев, Зазвонкин, Чупаев.