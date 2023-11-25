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Сегодня, 16:21

Федун рассказал, что ему было дорого строить крышу на стадионе «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему во время его работы в московском клубе не была возведена крыша на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Построить крышу на стадионе «Спартака» технически возможно. Вопрос в том, сколько денег готовы потратить. Есть руководители, которые сейчас отвечают за команду, за всеми комментариями — к ним. В свое время я посчитал, что для меня это было очень дорого. Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тысяч зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года. Специалист управлял футбольным клубом 18 лет.

На данный момент «Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 24 очка за 15 туров. В субботу, 25 ноября, московская команда сыграет против «Балтики».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5332408-leonid-fedun-krysha-na-stadione-spartaka-eto-vopros-deneg-dlya-menya-bylo-ochen-dorogo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

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