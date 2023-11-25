Федун рассказал, что ему было дорого строить крышу на стадионе «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему во время его работы в московском клубе не была возведена крыша на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Построить крышу на стадионе «Спартака» технически возможно. Вопрос в том, сколько денег готовы потратить. Есть руководители, которые сейчас отвечают за команду, за всеми комментариями — к ним. В свое время я посчитал, что для меня это было очень дорого. Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тысяч зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года. Специалист управлял футбольным клубом 18 лет.

На данный момент «Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 24 очка за 15 туров. В субботу, 25 ноября, московская команда сыграет против «Балтики».