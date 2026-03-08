ЦСКА — «Динамо»: Маричаль открыл счет в матче

«Динамо» на выезде открыло счет в матче с ЦСКА в 20-м туре РПЛ — 1:0.

Голом на 13-й минуте отметился Николас Маричаль, забив головой после подачи углового.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

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