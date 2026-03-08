Генич встретился с Глебовым и извинился перед игроком ЦСКА

Комментатор Константин Генич принес публичные извинения полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову за слова о его травматичности.

Генич ранее заявил, ссылаясь на слова «одного важного, очень футбольного человека», что в ближайшие год-два у Глебова «будут очень большие проблемы с травмами», связанные с частыми мышечными повреждениями.

«Искренне желаю тебе здоровья, чтобы всю карьеру прошел без травм. Извини», — сказал Генич Глебову, пожав ему руку.

Рядом стоял Дмитрий Баринов, который с улыбкой отреагировал на примирение.

«Костя лучший, молодец!» — воскликнул Баринов.

20-летний Глебов в сезоне-2025/26 сыграл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.