ЦСКА — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

ЦСКА и «Динамо» Махачкала встретятся в матче чемпионата России

ЦСКА примет махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 29 марта. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. С ключевыми событиями игры ЦСКА — «Динамо» Махачкала можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

29 марта 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

ЦСКА набрал 38 очков в 21 турах РПЛ, махачкалинское «Динамо» — 21. Встреча команд в первом круге чемпионата России состоялась в октябре 2024 года и завершилась победой москвичей со счетом 1:0.