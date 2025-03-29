Черчесов — об информации про интерес «Ростова» и желании принять «Динамо»: «Талантливо написано»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение о новостях вокруг его будущего.

— Что скажете об информации об интересе к вам «Ростова»? — вопрос Черчесову.

— Внимательно изучил пост в Telegram, который вы мне скинули, — талантливо написано, мне даже понравилось. Многие в курсе, что я уже давно знаком с Саввиди, о возможном возвращении которого в «Ростов» сейчас много разговоров. Иван Игнатьевич даже опосредованно причастен к нашим успехам в «Ференцвароше» — в свое время пошел навстречу в плане цены на нигерийского опорника Андерсона Эсити при его трансфере из ПАОК. Так что логично, что тут можно задаться вопросом о Черчесове и «Ростове», что автор публикации и сделал.

— При этом в ней вы еще упомянуты в контексте назначения в «Динамо» — активно муссируется тема возможного ухода летом нынешнего главного тренера Марцела Лички.

— В посте написано, что Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера — это факт. «Динамо» может... (После паузы.) Нет, даже должно брать золото — тоже факт. А еще один факт заключается в том, что в обеих командах сейчас есть действующие главные тренеры, которым хочу пожелать удачи. Но, видимо, тот талантливый журналист из Telegram помнит, что прошлой осенью исполнилось десять лет, как бело-голубые под руководством нашего штаба одержали шесть побед в шести матчах в группе Лиги Европы...

В целом же у каждого клуба есть свое видение и планы, и они действуют в соответствии с ними.