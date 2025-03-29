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Станислав Черчесов: «Глушенкову и другим зенитовцам нужно следить за словами в публичном пространстве»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к слухам о конфликте внутри «Зенита».

— Героем игры России с Замбией стал Максим Глушенков, сделавший хет-трик. Вокруг него сейчас много шума. Что скажете о хавбеке «Зенита»? — вопрос Черчесову.

— С ним не знаком лично, поэтому могу судить только со стороны. Если брать два матча сборной России, то против Гренады Максим выглядел ниже своего уровня, а вот с Замбией проявил себя ярко. По логике этот хет-трик должен был поднять ему настроение перед возвращением в «Зенит».

— В этом календарном году у Глушенкова пока нет результативных действий в клубе, а его недавнее интервью вызвало бурную полемику. Верите в то, что между ним и Сергеем Семаком существуют разногласия?

— Читал, что и Семак, и председатель правления клуба Александр Медведев, и сам Глушенков опровергли подобные слухи. У меня нет оснований не верить им. Другое дело, что игрок, который находится в зрелом футбольном возрасте, должен, в моем понимании, внимательно следить за своими словами в публичном пространстве, особенно в такой ответственный для команды момент в сезоне. Применительно к «Зениту» это касается как Глушенкова, так и Мостового.

Понятно, что у ребят бурлят эмоции, а в сборной можно получать удовольствие от игры против Гренады и Замбии — тем более против них не нужно стремительно отрабатывать в оборону, оппонент не слишком напрягает, — а вот клуб ведет непростую борьбу за чемпионство, где удовольствие явно не на первом месте. Семаку сейчас вдвойне важно, чтобы в коллективе было единство, а в СМИ попадало как можно меньше негатива изнутри. А уж тем более от российских футболистов, от которых в «Зените» ждут многого.

— Как вы считаете, давит ли на «Зенит» тот факт, что в год столетия его чемпионство многим кажется автоматическим?

— Это кому так кажется? Мне вот, например, не кажется. Другие команды должны взять и заранее подарить «Зениту» титул, что ли? Тот же «Спартак», например? Да с какой стати! Золото надо добывать самим — через пот, нагрузки и преодоление сложностей. 100-летие — это внутреннее дело «Зенита», а конкурентов оно только раззадоривает.

Станислав Черчесов.Станислав Черчесов: «Ростов» и «Динамо»? Изучил пост в Telegram — талантливо написано, мне понравилось»

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Станислав Черчесов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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