Станислав Черчесов: «Глушенкову и другим зенитовцам нужно следить за словами в публичном пространстве»
Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, как относится к слухам о конфликте внутри «Зенита».
— Героем игры России с Замбией стал Максим Глушенков, сделавший хет-трик. Вокруг него сейчас много шума. Что скажете о хавбеке «Зенита»? — вопрос Черчесову.
— С ним не знаком лично, поэтому могу судить только со стороны. Если брать два матча сборной России, то против Гренады Максим выглядел ниже своего уровня, а вот с Замбией проявил себя ярко. По логике этот хет-трик должен был поднять ему настроение перед возвращением в «Зенит».
— В этом календарном году у Глушенкова пока нет результативных действий в клубе, а его недавнее интервью вызвало бурную полемику. Верите в то, что между ним и Сергеем Семаком существуют разногласия?
— Читал, что и Семак, и председатель правления клуба Александр Медведев, и сам Глушенков опровергли подобные слухи. У меня нет оснований не верить им. Другое дело, что игрок, который находится в зрелом футбольном возрасте, должен, в моем понимании, внимательно следить за своими словами в публичном пространстве, особенно в такой ответственный для команды момент в сезоне. Применительно к «Зениту» это касается как Глушенкова, так и Мостового.
Понятно, что у ребят бурлят эмоции, а в сборной можно получать удовольствие от игры против Гренады и Замбии — тем более против них не нужно стремительно отрабатывать в оборону, оппонент не слишком напрягает, — а вот клуб ведет непростую борьбу за чемпионство, где удовольствие явно не на первом месте. Семаку сейчас вдвойне важно, чтобы в коллективе было единство, а в СМИ попадало как можно меньше негатива изнутри. А уж тем более от российских футболистов, от которых в «Зените» ждут многого.
— Как вы считаете, давит ли на «Зенит» тот факт, что в год столетия его чемпионство многим кажется автоматическим?
— Это кому так кажется? Мне вот, например, не кажется. Другие команды должны взять и заранее подарить «Зениту» титул, что ли? Тот же «Спартак», например? Да с какой стати! Золото надо добывать самим — через пот, нагрузки и преодоление сложностей. 100-летие — это внутреннее дело «Зенита», а конкурентов оно только раззадоривает.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1