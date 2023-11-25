ЦСКА — «Динамо»: Бителло вывел гостей вперед

«Динамо» вышло вперед в гостевом матче с ЦСКА в 16-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 7-й минуте забил Бителло, который реализовал выход один на один с вратарем армейцев Игорем Акинфеевым.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.